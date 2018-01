Rico Peter fuhr mit seinem Team auf den 13. Platz, Clemens Bracher nur auf den 18. Bracher verpasste damit den angestrebten Platz in den Top 16 um 23 Hundertstelsekunden und ist nun auf den Goodwill der Selektionäre von Swiss Olympic angewiesen, wenn er neben dem Zweierbob auch mit dem grossen Schlitten an den Olympischen Spielen dabei sein will.

Nach dem Dreifach-Triumph am Samstag gelang den Deutschen durch Johannes Lochner und Francesco Friedrich diesmal ein Doppelsieg.

(SDA)