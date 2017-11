Beil-Amokläufer wollte Opfer töten

Der Amokläufer griff am 22. Oktober mit einem Beil insgesamt acht Personen an. Sechs Personen wurden verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, hat der Täter zugegeben, dass er die zufälligen Opfer töten wollte.

Täter sitzt in U-Haft

Zuvor hatte er an seinem Wohnort einen Brand gelegt. Auch diese Brandstiftung hat er gestanden. Der Jugendliche wurde erst von Schüssen der Polizei gestoppt. Er konnte das Spital vier Tage nach der Tat verlassen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Auch die anderen sechs Verletzten konnten das Spital mittlerweile verlassen.

Versuchte mehrfache Tötung

Der 17-Jährige wird sich im Laufe des nächsten Jahres vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland, unter anderem wegen mehrfacher versuchter Tötung, verantworten müssen.

Am Montag, 22.Oktober ging der 17-jährige Lette mit einem Beil am Postplatz in Flums auf ein junges Elternpaar los. Beide Elternteile wurden verletzt, das 8-monatige Baby fiel aus dem Kinderwagen, blieb aber unverletzt. Zwei Passanten griffen ein, sie wurden ebenfalls mit dem Beil verletzt. Der Täter flüchtete im Auto der Passanten, verunfallte jedoch. An einer Agrola-Tankstelle in Flums griff der Täter drei weiter Frauen mit seinem Beil an, bevor er von der Polizei durch Schüsse gestoppt wurde. Details zum Ablauf der Tat gibt es hier

Der Tatort am Abend des Geschehens:

(red)