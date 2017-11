Belästigungsvorwürfe: Rückritt von prominentem Grünen in Österreich

Der prominente österreichische Grünen-Politiker Peter Pilz ist aus dem Parlament zurückgetreten. Gegen ihn waren Vorwürfe wegen sexueller Belästigung laut geworden. © Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Der prominente österreichische Grünen-Politiker Peter Pilz ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Seinen Sitz im Parlament werde er abgeben, kündigte Pilz am Samstag in Wien bei einer Medienkonferenz an.