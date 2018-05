Belgien bei WM ohne Nainggolan und Origi

Keine WM: Radja Nainggolan fehlt in Belgiens Kader © KEYSTONE/AP/MICHAEL SOHN

Mitfavorit Belgien verzichtet bei der WM in Russland auf Mittelfeld-Star Radja Nainggolan.Trainer Roberto Martinez berief den Profi der AS Roma nicht in sein 28-köpfiges Aufgebot. «Wir wissen, dass Radja bei seinem Verein eine wichtige Rolle spielt.