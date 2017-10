Belgien beleuchtet Autobahnen künftig auch tagsüber

Belgische Autobahn mit ständiger Beleuchtung und - ausnahmsweise Fussgängern, damals im Jahr 2000 wegen einer Verkehrsblockade (Archiv) © KEYSTONE/AP/YVES LOGGHE

In Belgien, wo fast alle Autobahnen nachts beleuchtet sind, werden die Lampen künftig auch tagsüber brennen. Zumindest in Antwerpen und auf dem Brüsseler Ring sollen die Laternen von 2018 an rund um die Uhr leuchten.