Die Rega flog am Samstag einen in den Waadtländer Alpen verunglückten Bergführer ins Unispital Lausanne. (Symbolbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Ein 45-jähriger Bergführer aus Belgien ist am Samstagmorgen in der Region Rougemont in den Waadtländer Alpen verunfallt. Er stürzte an einem schneebedeckten, felsigen Hang 400 Meter in die Tiefe. Der Mann befindet sich in Lebensgefahr.