Bella Hadid im Spital am Bodensee

Auf Instagram zeigt sich Bella Hadid mit einer Infusion am Handgelenk, wie 20 Minuten berichtet. Es folgen Fotos des Konstanzer Restaurants «Il Bocone» und vom Schweizer Zoll in Kreuzlingen. Offenbar ist Bella Hadid mit ihrer Mutter Yolanda zu Besuch am Bodensee. Beide posten fleissig Fotos.

Dass Bella Hadid mal kurz an den Tropf musste, ist für sie nichts Ungewöhnliches, die 21-Jährige leidet unter Lyme-Borreliose, einer Infektionskrankheit.

Bereits Ende Juli war die Mutter von Bella, Yolanda, in Konstanz. Nun ist sie offenbar wieder zurück, wie sie auf Instagram mitteilt:

❤️Live for what today has to offer in gratitude and not about what yesterday has taken away……. #SunRiseMeditation #BrandNewDay #LakeConstance #Switzerland Ein Beitrag geteilt von YOLANDA (@yolanda.hadid) am 2. Nov 2017 um 8:13 Uhr



Hast du Bella Hadid bei ihrem Ausflug in die Ostschweiz gesehen oder weisst du, wo das obige Foto gemacht wurde? Melde dich unter redaktion@fm1today.ch.

(red)