Mehr Disziplin bei deutschen Sondierungen

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ärgert sich über das Durchsickern von Informationen aus den Sondierungsgesprächen für eine mögliche neue deutsche Regierung. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Nach Ärger über Indiskretionen mühen sich Christ- und Sozialdemokraten in Deutschland um Disziplin bei den Sondierungen für eine mögliche neue Regierung. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verlangte am Dienstag, sich an das vereinbarte Stillschweigen zu halten.