Ben Zucker – Der Sonne entgegen

Auch live zählt Ben Zucker, dessen erste Solo-Tour 2018 komplett ausverkauft war, zu den absoluten Highlights. Nun überrascht Ben Zucker mit einer brandneuen Single und liefert den perfekten Soundtrack für den Sommer: «Der Sonne entgegen» ist gleichzeitig auch der Titeltrack der Sonnen-Edition seines Albums «Na und?!», die am 01. Juni veröffentlicht wurde. Darauf präsentiert der Berliner Sänger und Musiker neben seinem Gold-Debüt insgesamt 5 neue Songs. Das Video zur neuen Sommer-Hymne wurde in Südafrika gedreht und erzählt in strahlenden Farben und atemberaubenden Landschaftsaufnahmen von einem ganz besonderen Road-Trip: Ben Zucker lässt das verregnete Berlin hinter sich und reist mit seiner Gitarre im Kult-VW-Bulli die Küste entlang. Neben den bunten Holzhäusern im Kapstadter Stadtteil Bo-Kaap, perfekten Stränden und dem Tafelberg geht es im Video zu «Der Sonne entgegen» vor allem um die Menschen, denen Ben begegnet und die positiven Vibes, die daraus entstehen. Ben Zucker nimmt uns mit auf diese farbenfrohe Reise und präsentiert sich musikalisch in Bestform!

«Der Sonne entgegen» erzählt von Träumen, die man zum Ziel machen muss, damit sie Wirklichkeit werden, von dem Gefühl der Freiheit und der Sehnsucht, gemeinsam die ganze Welt zu erobern. Für den Berliner ein Gefühl, das er jeden Tag lebt: «Alles was in den letzten 12 Monaten in meinem Leben passiert ist, fühlt sich an wie ein Traum! Aber es passiert wirklich! Ich liebe mein Publikum und jeden Moment, den ich auf der Bühne oder im Studio bin. Die Sonnen-Edition des Albums und die neuen Songs sind auch ein Dankeschön an die Fans, die mich so mega unterstützen.»

«Wir fahren ohne Ziel / Das Herz weiß wohin / Denn alles, was zählt, ist dass wir glücklich sind» – Ben Zucker präsentiert eine mitreissende Sommer-Hymne und DEN Song für Cabrio-Fahrten, Grill-Abende und sonnige Momente mit Freunden und Familie. Zucker versüsst uns den Sommer 2018!