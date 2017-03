Bencic auch in Acapulco in der Startrunde out

Belinda Bencic ist 2017 auf der WTA Tour noch ohne Sieg © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Belinda Bencic bleibt in diesem Jahr auf der WTA Tour weiter ohne Sieg. Sie unterliegt in der 1. Runde des WTA-Turniers in Acapulco der topgesetzten Kroatin Mirjana Lucic-Baroni (WTA 34) 5:7, 4:6.