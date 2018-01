Belinda Bencic bezwingt eine der Grössten

Als Belinda Bencic nach knapp zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball mit einem Vorhandwinner verwertete hatte, drehte sie sich um und schaute ungläubig zu ihrer Box. Noch im September, als sie in der Weltrangliste weit abgesackt und nach ihrer Operation am Handgelenk auf die Tour zurückgekehrt war, hatte sie nicht daran geglaubt, dass sie in Melbourne überhaupt im Hauptfeld stehen würde, nun eliminierte sie in diesem gleich zum Auftakt die Nummer 5 der Welt.

Bencic knüpfte in der Rod Laver Arena an die starken Leistungen zu Jahresbeginn beim Hopman Cup in Perth an und liess sich auch durch eine kurze Regenpause Mitte des ersten Satzes nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Nachdem das Dach geschlossen war, gewann Bencic sechs Punkte in Serie und sicherte sich im fünften Duell mit der 37-jährigen Amerikanerin den ersten Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang spielte Bencic gross auf und liess sich auch durch einen Break-Rückstand und verpasste Breakbälle nicht verunsichern.

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Siegerin der Partie zwischen der thailändischen Qualifikantin Luksika Kumkhum (WTA 125) und der Schwedin Johanna Larsson (WTA 80).

Ebenfalls gescheitert ist Williams’ Landsfrau Sloane Stephens. Die US-Open-Siegerin unterlag der Chinesin Zhang Shuai 6:2, 6:7 (2:7), 2:6. Mit der Slowakin Dominika Cibulkova und der Russin Jekaterina Makarowa schieden zwei weitere gesetzte Spielerinnen aus.

(SDA)