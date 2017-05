Bencic fällt monatelang aus

«Es war keine einfache Entscheidung», schreibt Bencic auf Twitter zur Operation. Den Eingriff jetzt vorzunehmen, würde ihr helfen, noch viele Jahre länger zu spielen. Bencic: «Ich werde stärker und hungriger zurückkommen!» Die 20-Jährige musste sich am linken Handgelenk operieren lassen.

Bencic, die vor 15 Monaten noch die Nummer 7 der Welt war, ist inzwischen auf Position 123 zurückgefallen. 2017 schied sie bei sieben Turnier-Teilnahmen auf der WTA-Tour sechsmal in der Startrunde aus. Einzig in Indian Wells schaffte es Bencic noch in die 2. Runde.

(SDA/red.)