Bencic scheitert auch mit Hingis im Doppel

Für Belinda Bencic (links) und Martina Hingis bedeutete die 1. Doppel-Runde in St. Petersburg bereits Endstation © KEYSTONE/AP/KOJI SASAHARA

24 Stunden nach ihrer Niederlage im Einzel gegen die Russin Daria Kassatkina scheidet Belinda Bencic am WTA-Hallenturnier in St. Petersburg auch im Doppel in der 1. Runde aus.