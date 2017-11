Bencic und Golubic in Taiwan in Halbfinals

Bencic (WTA 120) setzte sich am Freitag gegen die in der Weltrangliste um 26 Positionen schlechter klassierte Bielerin Teichmann in knapp eineinhalb Stunden Spielzeit mit 6:4, 7:5 durch.

Viktorija Golubic (WTA 116) erreichte die Halbfinals beim mit 125’000 Dollar dotierten Hallenturnier in Taiwan mit einem Dreisatzsieg über die Thailänderin Luksika Kumkhum. Die Zürcherin traf auf WTA-Stufe bereits einmal Bencic, welche sich 2016 beim Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch mit 7:6, 7:6 durchsetzte.

(SDA)