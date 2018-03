Federer und Bencic starten gegen Qualifikanten

Belinda Bencic bekommt es in Miami zum Auftakt mit einer Qualifikantin zu tun © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Roger Federer trifft beim Masters-1000-Turnier in Miami nach einem Freilos in der 2. Runde auf einen Qualifikanten.Erster gesetzter Gegner Federers könnte in der 3. Runde der spanische Linkshänder Fernando Verdasco (ATP 39) sein.