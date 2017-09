Benfica gewinnt zum vierten Mal im fünften Spiel

Jonas, Seferovics Sturmpartner und Penalty-Torschütze zum 1:1, sprach von einem Sieg, der «erduldet werden musste». Benfica hat aus den ersten fünf Runden 13 Punkte geholt.

Zwei Minuten vor Schluss hatte der Titelverteidiger Glück, dass der Videoschiedsrichter ein Tor von Portimonense wegen Offside (fälschlicherweise) aberkannte.

Seferovic ging nach drei Toren in der Meisterschaft, einem im Supercup sowie zuletzt drei Treffern im Nationalteam gegen Andorra und in Lettland erst zum zweiten Mal in dieser Saison leer aus.

