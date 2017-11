Bequemster Schuh Asiens ist Thurgauer

«Ich kann das Ganze immer noch nicht ganz fassen oder einordnen», sagt einer der Geschäftsführer von Joya, Claudio Müller. Sein und Karl Müllers Schuh Joya hat an der International Shoe Show BISS in Südkorea abgeräumt. Den Gesamtsieg gab es für den Gesundheitsschuh. «Wir wussten, dass wir nominiert sind, dass wir aber gleich den Gesamtsieg holen, das kam sehr überraschend.»

Menge und Absatz waren nicht entscheidend

Dass der Schuh in Asien beliebt und bekannt ist, das wussten die Unternehmer aus Roggwil. «Trotzdem, wenn es um den Absatz und die Menge geht, haben wir gegen Player wie Adidas oder Nike keine Chance.» Auch diese grossen Unternehmen seien an der Preisverleihung gewesen. «Das wir als kleiner Nischenanbieter das Rennen gemacht haben, ist erstaunlich. Vermutlich wurde mehr Wert auf die Innovation und Technologie gelegt.»

Ganz alles hat Claudio Minder bei der Preisverleihung aber nicht verstanden. «Nur rund einen Drittel der Preisverleihung wurde ins Englische übersetzt. Oft habe ich erst zwei Minuten später gecheckt, dass sie von unserem Unternehmen sprechen.» Deshalb wisse er auch nicht, was dann schliesslich ausschlaggebend für den Gesamtsieg war.

Asiaten finden den Schuh hip

Claudio Minder kann nur mutmassen: «Ich glaube es hängt mit dem Optischen und mit der Wahrnehmung zusammen». Die Italiener beispielsweise würden nicht besonders auf das Design des Schuhes abfahren. «Er wird in Italien als altgebackener deutscher Komfortschuh wahrgenommen.» Und deshalb würde er nur von Leuten getragen, die etwas besonders bequemes für ihren Fuss haben wollen. In Asien sei dies anders: «In Asien ist der Schuh ein Fashionprodukt. Die Asiaten interpretieren den Schuh anders. Für sie ist er im Ursprung als Schweizer Marke kreiert und das hat in Asien einen hohen Stellenwert.» Der Schuh werde als Premium Produkt angeschaut.

Schub für Asienmarkt

Der Markt in Asien habe dadurch unglaubliches Potential: «Wir haben nur schon gemerkt, dass nach der Preisverleihung vermehrt Vertriebspartner oder interessierte Käufer aus der ganzen Welt auf uns aufmerksam geworden sind. Sie alle wollten wissen, was das für ein Schuh ist, der an der Preisverleihung abgeräumt hat.» Es seien sehr viele Kontakte entstanden, die dem Markt in Asien einen Schub geben werden.

Aber nicht nur das. Teil des Gewinns ist es, eine Studie durchführen zu dürfen. «Wir können in einer Studie versuchen zu beweisen, wie bequem unser Schuh wirklich ist.» Dadurch würde das Ansehen noch mehr steigen und die Möglichkeit neuer Produktentwicklungen entsteht. Nebst der Studie dürfen die Thurgauer einen Event organisieren. Der Gesamtwert des Preises schätzt Claudio Minder auf 50’000 Dollar.

Auf den Lorbeeren ausruhen möchten sich das Thurgauer Unternehmen aber nicht. Es sei bereits ein nächstes Produkt im Köcher. Dazu verrät Claudio Minder nur so viel: «Es wird ein Schuh sein, der sich individuell der Form des Fusses anpasst. Sei dies für schmale oder breite Füsse. Dieser Schuh wird in den nächsten Monaten entwickelt.»

Joya Schuhe AG hat den Hauptmarkt in Deutschland, vertreibt aber auf der ganzen Welt Schuhe. So auch in Skandinavien, Österreich, Japan, Asien und den USA. Kleinere Märkte gibt es in Israel und neu in Saudi Arabien. Überall steigt die Nachfrage. In der Schweiz werden relativ kleine Mengen vertrieben, dennoch wird der Schuh in Roggwil entwickelt. Karl Müller ist der Sohn des Kybun-Chefs mit dem gleichen Namen Karl Müller. Er ist für die Entwicklung zuständig. Ausserdem ist der geistige Eigentum in Roggwil und die ganzen Büros. Produziert wird der Schuh in Südkorea.

