Tomas Berdych sucht seine Form künftig ohne Goran Ivanisevic © KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych trennt sich von seinem Trainer Goran Ivanisevic, dem Wimblesonsieger von 2001. Berdych, Nummer 14 der Weltrangliste, erreichte in diesem Jahr nur dreimal die Halbfinals eines ATP-Turniers. Er unterlag am French Open in Paris bereits in der 2.