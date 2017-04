Der Reiseverkehr staute sich am Samstagvormittag vor dem Gotthard-Nordportal bereits auf über 12 Kilometer. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Das frühlingshafte Wetter und die bevorstehenden Ostertage haben bereits am Samstagvormittag zahlreiche Reiselustige in Richtung Süden gelockt: Vor dem Gotthard-Nordportal staute sich der Verkehr am Vormittag auf 12 Kilometer.