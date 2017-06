Bereits 65 Menschen getötet bei Protesten in Venezuela

Seit Beginn der Proteste in Venezuela Anfang April sind bereits 65 Menschen gestorben. (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Zwei Monate nach Beginn der Proteste gegen die venezolanische Regierung ist die Zahl der Todesopfer auf 65 gestiegen.Ein 22-Jähriger war bei Krawallen am 20. Mai in Caracas von Angreifern mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesteckt worden.