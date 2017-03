Bereits zweites Jahr in Folge Korallenbleiche am Great Barrier Reef

Die Korallen am Great Barrier Reef müssen grosse Schäden wegen einer erneuten Korallenbleiche verkraften. (Bild: WWF) © KEYSTONE/EPA AAP/WWF AUSTRALIA/WWF/BIOPIXEL HANDOUT

Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens muss bereits das zweite Jahr in Folge eine Korallenbleiche verkraften. Bei Kontrollflügen wurden an den Korallenstöcken über viele Kilometer hinweg schwere Schäden entdeckt. Das teilte die Marineparkbehörde am Freitag mit.