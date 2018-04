Bergbahnen starten in die Sommersaison

Winterjacken können mittlerweile getrost im Estrich verstaut und die Wanderschuhe ausgepackt werden. Das für den April ungewöhnlich sommerliche Wetter zieht bereits zahlreiche Alpinisten in die Berge.

Lawinengefahr noch nicht gebannt

Seilbahnen rund um den Alpstein haben bereits seit Anfang Monat den Betrieb aufgenommen. Die Seilbahn zum Hohen Kasten gar seit dem 30. März, die Ebenalp-Bergbahn startet dieses Wochenende.

Allerdings sei zur Vorsicht angehalten, sagt die Medienverantwortliche der Seilbahn Ebenalp, Jessica Salnajs: «Die Verhältnisse auf gewissen Wanderwegen sind noch nicht gegeben. Letztes Wochenende gab es noch Schnee in der Höhe eines Stockwerks.» Dieser Schnee kann die Lawinengefahr erheblich erhöhen, wie letzte Woche am Seealpsee zu sehen war. «Wanderer, welche sich in der Gegend auskennen, wissen aber, welche Routen gefahrlos begehbar sind.»



Auch Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus, mahnt zur Vorsicht: «Oberhalb von 1400 Metern liegt sehr viel Schnee und die Gefahr von Schneebrettern ist gross. Doch dort, wo die Bergrestaurants geöffnet haben, können die Wanderer davon ausgehen, dass es sicher ist.» Boub verweist auf den Wegzustandsbericht, den man auf appenzell.ch zu Rate ziehen kann und der laufend aktualisert wird. Auf der Seite alpstein.ch kann man zudem auch auf einen Blick sehen, welche Bergrestaurants im Alpstein geöffnet sind.

Gasthäuser in den Startlöchern

Der in den Höhen anhaltende Schnee ist auch der Grund, warum Gasthäuser wie «Alter Säntis» oder «Ruhesitz» erst im Mai öffnen. Für Daniela Frommenwiler vom Berggasthaus Scheidegg ist dies vor allem auch eine logistische Entscheidung: «Wir müssen für den Saisonstart jeweils viel Material ins Berggasthaus transportieren. Wegen des vielen Schnees war dies vor April noch nicht möglich.»

Lediglich der Wochenendbetrieb konnte im «Scheidegg» bereits vor drei Wochen aufgenommen werden. An Besuchern, so Frommenwiler, habe es aber nicht gemangelt. Für die Eröffnung des Tagesbetriebs im Mai stehen die Sterne jedoch gut. Höchstens die Eisheiligen könnten den Berggasthäusern noch einen Strich durch die Rechnung machen.

(dab)