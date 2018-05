Bergdrama ob Arolla fordert siebtes Todesopfer

Hier kam es zu dem Bergdrama mit insgesamt sieben Toten. Region "Pigne d'Arolla". © KANTONSPOLIZEI VS

Nach dem Bergdrama am Pigne d’Arolla in der Nacht auf Montag ist am Mittwoch eine weitere Frau im Spital gestorben. Die Opferbilanz steigt damit auf sieben, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwochabend mitteilte.