Zwischen Nadeljoch und Nadelhorn ob Saas-Fee stürzte der Berggänger aus dem Aargau in den Tod. Im Bild das Unfallgebiet. © Kapo Wallis

Ein Berggänger ist am Samstag in der Gegend des Nadelhorns in Saas-Fee VS zu Fall gekommen und über ein Schneefeld rutschend in den Tod gestürzt. Jede Hilfe kam zu spät.