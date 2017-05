Die Autobombe explodierte demnach in der Nacht zum Dienstag während des Fastenmonats Ramadan im belebten Stadtbezirk Karrada. Sicherheitskräfte hätten den Anschlagsort und umliegende Strassen abgeriegelt, hiess es.

Fotos und Videoaufnahmen auf der Internetseite des Senders zeigten brennende Gebäude, zerfetztes Restaurantmobiliar und mit Trümmern übersäte Strassen. In den vergangenen Monaten hatte die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) wiederholt Ziele in Bagdad angegriffen.

(SDA)