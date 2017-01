Bericht: Nordkorea nimmt umstrittenen Atomreaktor wieder in Betrieb

Luftaufnahme des Nuklearzentrums Yongbyon. Nordkorea könnte laut Experten den dortigen Atomreaktor wieder in Betrieb genommen haben. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/DIGITALGLOBE / HANDOUT

Nordkorea hat womöglich den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen. Das meldete die Internetseite «38 North» des US-Korea-Instituts am Samstag.