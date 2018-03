Russische Firma plant Datenzentrum in der Schweiz

Das russische IT-Unternehmen Kaspersky produziert unter anderem Anti-Viren-Programme (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL SPINGLER

Die umstrittene russische IT-Sicherheitsfirma Kaspersky plant einem Medienbericht zufolge ein Datenzentrum in der Schweiz. Der in Moskau ansässige Betrieb, der Anti-Viren-Programme herstellt, steht in den USA und in Grossbritannien unter Spionageverdacht.