Bericht: Zweifel in der NATO an Leistungsfähigkeit von Türkei-Armee

Türkischer Soldat an der Grenze zu Syrien: Die NATO zweifelt offenbar an der Wehrfähigkeit der Türkei. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS

In der NATO gibt es einem Medienbericht zufolge Zweifel am Bündnispartner Türkei. «Die Führungsfähigkeiten und die operationellen Fähigkeiten der türkischen Streitkräfte sind geschwächt», berichtet die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf hochrangige NATO-Diplomaten.