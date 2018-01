Berichte: Theresa May will Kabinett umbilden

Die britische Premierministerin Theresa May will laut Meldungen am Montag ihr neues Kabinett vorstellen. © KEYSTONE/AP PA/LEON NEAL

Die britische Premierministerin Theresa May will Berichten zufolge am Montag ihre schon seit längerem erwartete Kabinettsumbildung angehen. Betroffen sein könnten unter anderem das Bildungs- und das Wirtschaftsressort mit den Ministern Justine Green und Greg Clark.