Berlin beruft Schweizer Botschafterin wegen Spionageaffäre ein

Die Schweizerische Botschaft in Berlin: Das deutsche Aussenministerium fordert eine offizielle Erklärung der Schweiz zum Spionagevorwurf gegen einen Mann, der für den Nachrichtendienstes der Bundes in Deutschland aktiv gewesen sein soll. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Schweizer Botschafterin in Berlin ist am Dienstagnachmittag vom deutschen Aussenministerium einberufen worden. Die deutsche Regierung verlangt Aufklärung in der Spionageaffäre um einen in Frankfurt verhafteten Schweizer.