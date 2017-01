Berlin hat einen Nachfolger für Eisbär Knut

Das Eisbär-Baby wurde am Montag zum ersten Mal untersucht. Tierpark-Direktor Andreas Knieriem begutachte es und stellt das Geschlecht des Bärchens fest: Es ist ein Junge! Das Bürschchen wurde zudem gewogen und gechipt. «Der Kleine hat sich wacker geschlagen», sagte Knieriem zu den deutschen Medien.

Das Eisbär-Baby, das Anfang November zur Welt kam, ist mittlerweile 4,6 Kilogramm schwer und 67 Zentimeter gross. Während der Untersuchung wurde die Mutter in die Nachbarbox gebracht und mit Fressen abgelenkt – zur Sicherheit aller beteiligten.

Die Besucher dürften den kleinen Eisbär erst im Frühjahr zu sehen bekommen, bis danhin müssen sie sich mit den Fotos und den Video-Bildern begnügen, die der Tierpark regelmässig auf seiner Website veröffentlicht.

Sein Vorgänger Knut war der Star des Zoologischen Gartens in Berlin und kam im Dezember 2006 zur Welt. Fünf Jahre später starb er, wahrscheinlich an einer Autoimmunkrankheit. Das Medien- und Besucherecho auf Knut war so enorm, dass er sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ob das noch namenlose Eisbär-Baby aus dem Tierpark gleich beliebt wird, muss sich noch zeigen. Süss ist es auf alle Fälle.

(agm)