Berlin: Was wir wissen und was nicht

Bei dem möglichen LKW-Anschlag in Berlin starben 12 Menschen. 48 Menschen wurden teils schwer verletzt. © KEYSTONE/dpa/A3576/_MAURIZIO GAMBARINI

Am Montagabend gegen 20 Uhr fuhr ein Lastwagen in Berlin in einen Weihnachtsmarkt bei der Gedächniskirche. Der mutmassliche Anschlag ruft auf der ganzen Welt Reaktionen, aber auch viele Spekulationen hervor. Ein Überblick darüber, was wir bisher wissen – und was nicht.