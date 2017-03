Berliner Flughäfen nach Streik wieder in Betrieb

Nach dem Streik an den Berliner Flughäfen soll der Flugverkehr am Samstag wieder mehrheitlich normal ablaufen. Am Morgen wurde aber unter anderem ein Flug nach Zürich gestrichen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Nach ihrem eintägigen Streik hat das Bodenpersonal die Arbeit an den beiden Berliner Flughäfen am Samstagmorgen pünktlich um 5 Uhr wieder aufgenommen. In Schönefeld sollten alle Flieger planmässig starten, in Tegel gab es am Samstagmorgen noch Ausfälle.