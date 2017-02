Bern gibt beinahe 3:0-Führung aus der Hand

Berns Ryan Lasch erzielt das 1:0 im Heimspiel gegen Kloten © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Berns 3:2-Sieg gegen Kloten gerät nach einer 3:0-Führung bis zur 45. Minute erst in der Schlussphase noch in Gefahr. Der Abend gehört indessen Martin Plüss.Am Donnerstag wurde bekannt, dass Plüss in Bern nach acht Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhält.