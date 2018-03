Bern: Mann stirbt nach Auseinandersetzung

Die Meldung über einen schwer verletzten Mann im PostParc in Bern ging um 4 Uhr bei der Polizei ein. Er starb wenig später im Spital. (Symbolbild) © Quelle: Post

Bei einer Auseinandersetzung in Bern ist am frühen Samstagmorgen ein Mann so schwer verletzt worden, dass er im Spital verstarb. Die Hintergründe sind unklar.