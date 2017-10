Bern siegt im Zähringer-Derby – Zug neuer Leader

Mark Arcobello markierte Berns Siegestreffer in Freiburg © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der SC Bern feiert bei Fribourg-Gottéron in der National League den 6. Sieg in Folge, neuer Leader ist jedoch Zug nach einem 2:0-Erfolg gegen Servette. Nach 41 Sekunden in der Verlängerung avancierte Mark Arcobello für den Meister Bern zum Matchwinner bei Fribourg-Gottéron.