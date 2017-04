Dies bestätigte das Theater der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag nach einer Verwaltungsratssitzung. Rau hatte in der Vergangenheit schon für das Kunstzentrum Campo in der flämischen Stadt gearbeitet.

Rau ist seit Januar 2017 auch als Experte im SRF-«Literaturclub» zu sehen, zudem ist er derzeitiger Preisträger der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik.

