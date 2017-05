Bern: 57-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Das Berner Obergericht hat am Donnerstag in zweiter Instanz ein Urteil zum Mord in einem IV-Betrugsfall gefällt. © Keystone/Peter Schneider

Das Berner Obergericht hat am Donnerstag einen heute 57-jährigen Mann in zweiter Instanz wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Der Serbe soll 2013 in Thunstetten BE eine Zeugin in einem IV-Betrugsfall kaltblütig beseitigt haben.