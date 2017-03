Einer der zwei Junglenker im Raserunfall von Täuffelen entlastet

Auf der Hauptstrasse in Täuffelen am Bielersee kam es Ende 2011 zum schrecklichen Unfall. © SWISSTOPO

Das Berner Obergericht beurteilt den tödlichen Raserunfall von 2011 in Täuffelen BE anders als die erste Instanz. Es sieht im zweiten am Unfall beteiligten Junglenker keinen Mittäter und hat ihn vom Vorwurf der eventualvorsätzlichen Tötung freigesprochen.