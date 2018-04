Berner Ostermarsch für Gerechtigkeit und Frieden

Keiner zu klein, dabei zu sein: Über tausend Personen haben am Ostermarsch in Bern für ein gerechteres Wirtschaftssystem demonstriert. © Therese Hänni Niedermann/sda

Faires Wirtschaften für eine friedlichere Welt: Über tausend Personen haben am Montag am Ostermarsch in Bern für ein gerechteres Wirtschaftssystem demonstriert. Mit einem solchen würde ein friedlicheres Zusammenleben im globalen Kontext erst möglich.