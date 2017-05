Berset eröffnet 70. WHO-Versammlung in Genf

Bundesrat Alain Berset (l.) mit der scheidenden WHO-Generalsekretärin Margaret Chan (r.) anlässlich der Eröffnung der 70. Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. © Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Bundesrat Alain Berset hat am Montag in Genf die 70. Weltgesundheitsversammlung der WHO eröffnet. Im Zentrum des zehntägigen Treffens steht die für Dienstag geplante Wahl des neuen Generalsekretärs. Im Rennen um das Spitzenamt gibt es noch drei Kandidaten.