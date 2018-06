Berset: «Wir können stolz sein auf diese Auswahl»

Vom Flughafen in Rostow am Don zum Schweizer Nationalteam: Bundespräsident Alain Berset © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Am Tag vor der Schweizer WM-Ouvertüre gegen den Rekordchampion Brasilien überbringt der Bundespräsident Alain Berset der SFV-Auswahl in Rostow am Don eine persönliche Grussbotschaft aus der Heimat.