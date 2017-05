Berüchtigte Bandenchefin «La Patrona» in El Salvador gefasst

Eine berüchtigte Bandenchefin aus Guatemala ist im Nachbarland El Salvador gefasst und den Sicherheitskräften ihres Heimatlandes übergeben worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA EFE/EDWIN BERCIAN

Nach ihrer Flucht aus einem Gefängnis in Guatemala ist die mächtige Bandenchefin «La Patrona» im Nachbarland El Salvador gefasst worden. Marixa Lemus wurde den Behörden in Guatemala übergeben, wie die Polizei von El Salvador am Donnerstag mitteilte.