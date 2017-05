Berühmter Highway 1 in Kalifornien nach riesigem Erdrutsch gesperrt

Ein gigantischer Erdrutsch hat Teile des berühmten Highways 1 an der Küste von Kalifornien verschüttet. © KEYSTONE/AP John Madonna

Ein riesiger Erdrutsch hat einen Teil des berühmten Highway 1 an der Küste von Kalifornien verschüttet. Wie die Verkehrsbehörden am Dienstag mitteilten, kamen Steine und Erde am vergangenen Samstag in einer abgelegenen und weitgehend unbewohnten Gegend herab.