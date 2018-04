Beschwingter FCB lässt Thun keine Hoffnung

Albian Ajeti traf beim höchsten Saisonsieg des FC Basel zweimal © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In bester Spiellaune lässt der FC Basel dem noch immer abstiegsgefährdeten Thun keine Hoffnung auf Punktezuwachs. Die Basler siegen auch in dieser Höhe hochverdient mit 6:1.Von Beginn gab es nur eine Richtung in dieser einseitigen Partie.