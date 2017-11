Roger Federer feierte in London seinen 50. Einzelsieg auf der ATP-Tour in dieser Saison. © Keystone/Alexandra Wey

In der Gruppenphase der ATP Finals in London trifft Roger Federer am Donnerstagnachmittag auf den Kroaten Marin Čilić. Verfolge die Partie ab 15 Uhr im Liveticker und -stream.