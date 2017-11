Der seit 2013 amtierende Vereinspräsident Alain Joseph strebte schon seit längerem eine Nachfolge-Regelung an. Die Gruppe INEOS ist bereits Hauptsponsor beim lokalen National-League-Klub Lausanne. Das Unternehmen verfügt über 17’000 Angestellte und ist in 16 Ländern vertreten. 2016 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in der Höhe von 40 Milliarden Dollar.

(SDA)