Jene Erfolgsgeschichte wurde von Hollywood unter dem Filmtitel «Moneyball» (mit Brad Pitt) verfilmt.

Zur absoluten Bestmarke der New York Giants von 1916 aus der National League fehlen Cleveland noch fünf Siege. Begonnen hatte die beeindruckende Serie der Indians, die in der letzten Saison in den World Series 3:4 gegen die Chicago Cubs verloren, am 24. August in Boston.

(SDA)