Besser heute noch tanken

In der ganzen Schweiz sind die Preise für Benzin angestiegen. Wird der Treibstoff am Auffahrtswochenende noch einmal teuerer? Comparis gibt gegenüber FM1Today Auskunft darüber, ob wir mit höheren Preisen zu rechnen haben.

Sanktionen der USA

«Wer nicht Benzin auf Vorrat gebunkert hat, tankt besser heute als morgen. Bis Pfingsten stiegen in der Vergangenheit die Preise regelmässig an. Heuer spielt neben der Saisonalität zudem die Wiedereinführung von Sanktionen im Iran durch die USA eine zentrale Rolle. Wie dramatisch sich diese auf die Benzinpreis auswirken, ist allerdings noch schwierig abzuschätzen», sagt Elisabeth Rizzi von Comparis.

Höchster Preis seit dreieinhalb Jahren

Ein weiterer Grund für die Erhöhung des Preises ist die vermehrte Nachfrage nach Treib- und Brennstoff. Aufgrund dieser hohen Nachfrage wird der Ölpreis nach oben getrieben. Bei der Migrol kostet der Liter Bleifrei 95 derzeit 1.63 Franken. Die anderen Anbieter der Schweiz sind ebenso betroffen, da sie dieselben Einkaufspreise haben. Die Höhe wird bestimmt vom Preis für Rohöl im Weltmarkt. Das Fass Rohöl kostet so viel wie seit mehr als dreieinhalb Jahren nicht mehr.

Es gibt weitere Gründe für den Anstieg. Wie von Rizzi erwähnt, hat der Entscheid von US-Präsident Donald Trump auch etwas damit zu tun. Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt, deswegen wäre es möglich, dass die Ölpreise noch einmal ansteigen.

Doch nicht nur der gekündigte Deal spielt in die Preise hinein. Auch die Förderkürzungen von Rohöl der Opec-Staaten greifen besser. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist ein internationales Öl-Kartell mit 14 Mitgliedsstaaten. Saudi-Arabien gehört auch dazu und hat angekündigt, dass aus Sicht der Produzenten ein Fass für den Preis von 80 Dollar erstrebenswert sei. Schon heute kostet ein solches Fass 75 Dollar.

Stündlich ändernde Preise

Die Tankstellenbetreiber dürften relativ kurzfristig erst von Preiserhöhungen und -senkungen erfahren. «Die Preise am Spotmarkt Rotterdam ändern täglich und oft auch stündlich», sagt Daniel Graf, Mediensprecher vom TCS Schweiz.

Auch in unseren Nachbarländern sind die Preise gestiegen. «Mit einem Preisanstieg von 3,6 Prozent liegen wir gleichauf mit Deutschland und hatten einen grösseren Preisanstieg als Frankreich (drei Prozent) und einen minim kleineren als in Österreich mit einem Plus von 3,7 Prozent», sagt Rizzi von Comparis.

(str)