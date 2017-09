Bessere Warnung vor Hochwasser und Gewittern

Bundesrat Alain Berset posiert vor dem neuen Wetterradar von Meteo Schweiz auf dem Weissfluhgipfel oberhalb Davos. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

In den Schweizer Alpen können Niederschläge, Gewitter oder Hochwasser in Zukunft besser vorausgesagt werden. Möglich wurde das dank des neuen Wetterradarnetzes, das vervollständigt wurde durch zwei zusätzliche Anlagen in den Gebirgskantonen Graubünden und Wallis.